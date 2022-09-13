С начала полномасштабной войны на предприятиях Украины зафиксировано 555 работников, пострадавших в результате боевых действий. Из них 163 погибли при исполнении трудовых обязанностей.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

Так, по данным Фонда, наибольшее количество пострадавших среди работников предприятий, зарегистрированных в:

Киеве - 97 пострадавших, 32 из которых травмированы смертельно;

Николаевской области – 69 пострадавших, 26 смертельно;

на Днепропетровщине - 53 пострадавших, 11 смертельно;

в Донецкой области — 52 пострадавших, 10 смертельно;

Харьковской области - 46 пострадавших, 9 смертельно;

Винницкой области – 36 пострадавших, 10 смертельно;

Запорожской области – 33 пострадавших, 3 смертельно;

Черниговской области – 28 пострадавших, 8 смертельно;

Сумской области – 25 пострадавших, 10 смертельно;

Киевской области - 24 пострадавших, 11 смертельно;

Кировоградской области - 23 пострадавших, 11 смертельно.

В сведения о количестве пострадавших не включаются военнослужащие, полицейские, рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел, органов и подразделений гражданской защиты ГСЧС и т.д.

По каждому случаю ранений или смерти украинских работников в результате российского вторжения организуется работа по расследованию.

В Фонде заверили, что все работники, пострадавшие во время работы в результате боевых действий, обеспечиваются страховыми выплатами и медико-социальными услугами.

Пострадавшим с устойчивой потерей трудоспособности на протяжении всей жизни или до полного восстановления здоровья кроме единовременных пособий также предусматриваются ежемесячные страховые выплаты, которые в полном объеме компенсируют им утраченный заработок в соответствии со степенью потери трудоспособности. Также единовременные денежные пособия и ежемесячные страховые выплаты предназначаются для членов семей погибших работников.

Напомним, военное преступление России с запуском ракеты «Калибр» по Николаевской ОГА было исполнено экипажем фрегата ЧФ РФ «Адмирал Эссен» .