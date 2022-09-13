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С начала полномасштабной войны на предприятиях Украины зафиксировано 555 работников, пострадавших в результате боевых действий. Из них 163 погибли при исполнении трудовых обязанностей.
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
Так, по данным Фонда, наибольшее количество пострадавших среди работников предприятий, зарегистрированных в:
В сведения о количестве пострадавших не включаются военнослужащие, полицейские, рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел, органов и подразделений гражданской защиты ГСЧС и т.д.
По каждому случаю ранений или смерти украинских работников в результате российского вторжения организуется работа по расследованию.
В Фонде заверили, что все работники, пострадавшие во время работы в результате боевых действий, обеспечиваются страховыми выплатами и медико-социальными услугами.
Пострадавшим с устойчивой потерей трудоспособности на протяжении всей жизни или до полного восстановления здоровья кроме единовременных пособий также предусматриваются ежемесячные страховые выплаты, которые в полном объеме компенсируют им утраченный заработок в соответствии со степенью потери трудоспособности. Также единовременные денежные пособия и ежемесячные страховые выплаты предназначаются для членов семей погибших работников.
Напомним, военное преступление России с запуском ракеты «Калибр» по Николаевской ОГА было исполнено экипажем фрегата ЧФ РФ «Адмирал Эссен» .
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С начала полномасштабной войны на предприятиях Украины зафиксировано 555 работников, пострадавших в результате боевых действий. Из них 163 погибли при исполнении трудовых обязанностей.
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
Так, по данным Фонда, наибольшее количество пострадавших среди работников предприятий, зарегистрированных в:
В сведения о количестве пострадавших не включаются военнослужащие, полицейские, рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел, органов и подразделений гражданской защиты ГСЧС и т.д.
По каждому случаю ранений или смерти украинских работников в результате российского вторжения организуется работа по расследованию.
В Фонде заверили, что все работники, пострадавшие во время работы в результате боевых действий, обеспечиваются страховыми выплатами и медико-социальными услугами.
Пострадавшим с устойчивой потерей трудоспособности на протяжении всей жизни или до полного восстановления здоровья кроме единовременных пособий также предусматриваются ежемесячные страховые выплаты, которые в полном объеме компенсируют им утраченный заработок в соответствии со степенью потери трудоспособности. Также единовременные денежные пособия и ежемесячные страховые выплаты предназначаются для членов семей погибших работников.
Напомним, военное преступление России с запуском ракеты «Калибр» по Николаевской ОГА было исполнено экипажем фрегата ЧФ РФ «Адмирал Эссен» .