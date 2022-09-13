Буквально за день одесские коммунальщики забили окна в одной из поликлиник Николаева, которую обстреляли российские террористы 4 сентября. В гимназии, пострадавшей от обстрелов в этот день, тоже оперативно закрыли поврежденные окна ОСБ плитами.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

— Работы выполнила бригада из Одессы. Спасибо мэрии Одессы и лично городскому голове Геннадию Труханову, который откликнулся на мое обращение и отправил в Николаев ремонтную бригаду вместе с техникой. Одесские коммунальщики будут работать у нас столько, сколько потребуется, — рассказал он

Мэр Николаева отметил, что это существенная помощь городу, поскольку сейчас все аварийные бригады задействованы в том, чтобы поскорее закрыть выбитые окна в жилых домах и отремонтировать кровли перед наступлением холодов и стартом отопительного сезона.

— Все необходимые материалы мы закупаем на средства городского бюджета. Также помогают благотворители, – добавил Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич напомнил, что на сегодняшний день в Николаеве повреждено около 600 многоэтажек.

- 119 адресов мы уже отработали (это почти 800 окон). Также от обстрелов страдают и наши больницы, школы, учреждения культуры и спортивные объекты. Их мы тоже оперативно отрабатываем и готовим к отопительному сезону, – написал он.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева: повреждены три медицинских учреждения, два учебных заведения, гостиница и музей.