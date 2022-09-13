Швеция передаст Украине более 500 тысяч доз обновленной вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19.
Об этомсообщила министерша иностранных дел Швеции Анн Линде.
— Правительство Швеции сегодня приняло решение передать Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. Пожертвования Швеции сделаны в ответ на запрос Украины на прошлой неделе на полмиллиона доз, - написала Анн Линде.
В правительстве Швеции проинформировали, что таким образом Украина станет одной из первых стран мира за пределами ЕС, которая получит новую обновленную вакцину.
Ранее сообщалось, что в западных областях Украины начинается очередная вспышка коронавируса, в Николаеве заболеваемость пока растет медленно.
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Швеция передаст Украине более 500 тысяч доз обновленной вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19.
Об этомсообщила министерша иностранных дел Швеции Анн Линде.
— Правительство Швеции сегодня приняло решение передать Украине более 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. Пожертвования Швеции сделаны в ответ на запрос Украины на прошлой неделе на полмиллиона доз, - написала Анн Линде.
В правительстве Швеции проинформировали, что таким образом Украина станет одной из первых стран мира за пределами ЕС, которая получит новую обновленную вакцину.
Ранее сообщалось, что в западных областях Украины начинается очередная вспышка коронавируса, в Николаеве заболеваемость пока растет медленно.