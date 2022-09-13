Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы РФ, заявил, что «спецоперация» в Украине переросла в полноценную войну.

Об этом пишет российское издание «Медуза».

Лидер КПРФ отметил, что в такой «сложной и напряженной обстановке» думскую сессию еще не открывали. По его словам, за два месяца, которые Госдума провела на каникулах, ситуация, в том числе на фронте, изменилась «коренным образом».

— Военно-политическая операция против нацистов, бандеровцев, фашистов в Украине переросла в полноценную войну, которую объявили нам американцы, натовцы и объединенная Европа…

Война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию объявил, и вы можете прекратить. Войну вы не можете прекратить, даже если вам захочется. Вам придется идти до конца. У нее (войны) есть два исхода: или победа, или поражение, — заявил Геннадий Зюганов.

С похожими высказываниями Геннадий Зюганов выступил перед журналистами в преддверии заседания. На сайте КПРФ приводится фрагмент речи лидера партии, где он также отмечает, что «за последние два месяца спецоперация на Украине и Донбассе превратилась в войну».

— Но любая война требует ответа. Прежде всего, требуется максимальная мобилизация сил и ресурсов. Требуется сплочение общества и четкое определение главных приоритетов, — добавил политик.

Кроме того, СМИ распространяют еще одну цитату Зюганова, как утверждается, с заседания Госдумы. В этом высказывании он якобы призывает ко «всеобщей мобилизации» в России.

Одним из первых эту цитату опубликовал проект «SOTAvision» со ссылкой на телеграм-канал думского депутата от КПРФ Михаила Матвеева. Там приводятся такие слова Зюганова, которые, судя по постам Матвеева и времени их публикации, лидер партии произнес перед заседанием 13 сентября:

— Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем право. Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы, — сказал Геннадий Зюганов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, увеличивший штатную численность военнослужащих вооруженных сил на 137 тысяч до 1,15 миллиона.