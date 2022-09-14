Совет Евросоюза принял решение снять часть санкций с президента-беглеца Виктора Януковича, его сына Александра, а также с экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕС.

Речь идет о санкциях, которые Европейский союз ввел 5 марта 2014 года за «расход государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением». Они касаются доступа упомянутых лиц к их активам в Европе.

Решение ЕС основано на том, что действие санкций закончилось 6 сентября.

— На основании рассмотрения Совета записи о четырех лицах, относительно которых срок применения ограничительных мер истекал 6 сентября 2022 года, а также сведения об их правах на защиту и их праве на эффективную судебную защиту, должны быть исключены из приложения I (санкционный список – ред. ) в Регламент (ЕС) № 208/2014, — говорится в сообщении.

Напомним, в 2021 году Генеральный суд ЕС аннулировал санкции против Януковича и его сына Александра. Однако решение касалось тех ограничений, которые уже утратили свою силу, поскольку Брюссель ежегодно продлевает санкции.

Напомним, что на оккупированной части Херсонской области россияне создают « спецслужбу », председателем которой назначают сбежавшего из Украины после Майдана экс-директора СБУ Александра Якименко.