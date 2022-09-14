Компании из Австрии вложат 600 миллионов евро в строительство и оборудование трех медицинских учреждений в Украине. Проекты будут профинансированы австрийскими и германскими банками.

Об этом сообщило министерство экономики Австрии, передает Цензор.НЕТ .

— из-за войны выросла потребность в строительстве медицинских учреждений. На первом этапе три конкретных проекта – строительство и оборудование Национальной детской больницы «Охматдет» в Киеве, строительство и оборудование современной университетской клиники в Киеве и строительство Национального реабилитационного центра Украины во Львове – будут воплощены австрийскими компаниями (например, Vamed) с проектной стоимостью более 600 миллионов евро. Все будут финансировать австрийские и немецкие банки, говорится в сообщении.

Это стало возможным после заключения правительствами Украины и Австрии Рамочного соглашения об экономическом сотрудничестве в развитии проектов.

Соглашение правительства Украины и Австрии подписали 4 сентября. Она предполагает реализацию ряда важных общих проектов – в том числе в сфере здравоохранения.

Напомним, Австралия получила запрос от Киева на помощь в восстановлении разрушенных войной Николаевщины и Херсонщины.