Такое заявление сделал депутат Николаевского облсовета от партии «Слуга Народа» Игорь Савченко.

В довоенное время Национальный природный парк Белобережья Святослава, на территории которого и есть Кинбурнская коса, был под защитой государства, ведь здесь были уникальные флора и фауна. Зато уже почти пол года заповедная зона страдает от действий оккупантов. Пожары уничтожили более 11 тысяч гектаров уникального реликтового леса.

— В первые месяцы полномасштабного вторжения враги заходили на территорию нашего заповедника с тяжелой техникой, позже сделали еще хуже – подожгли уникальный лес. Как еще можно назвать эти действия, как ни варварскими, я не знаю. Самая большая проблема в том, что враги не дают нам тушить пожары и не делают это сами. К тому же мы не можем попасть туда, чтобы хотя бы сделать анализ ситуации. Из-за действий врагов мы теряем уникальную природу, - отметил Игорь Савченко .

Он добавил, что сегодня известно лишь примерно, что из-за пожаров и вражеских обстрелов погибли множество диких животных и птиц, а под угрозой остаются еще больше.

— Рассказать, какая там действительно ситуация, мы сможем только после того, как попадем туда и проведем все необходимые анализы. Но как член комиссии по экологии и охране окружающей среды, я мониторю ситуацию из всех возможных источников. Враг будет отвечать за каждый поврежденный метр нашей земли, я уверен, – объяснил депутат.

Как сообщалось летом, леса Кинбурнского полуострова были охвачены массовым пожаром, жертвами которого становились флора и фауна.