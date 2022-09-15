Большинство населения Словакии скорее приветствовали бы победу России, а не Украины, в российско-украинской войне.

Об этом свидетельствуют данные опроса «Как дела, Словакия?», который провели в июле этого года исследователи MNFORCE, Seesame и Словацкой академии наук, сообщает "Украинская правда" .

Респонденты отвечали на вопрос, как бы они хотели, чтобы кончилась война в Украине. Они имели по выбору 10-балльную шкалу, где 1 означало желание однозначной победы России, а 10 – убедительной победы Украины.

Более половины сказали, что они склоняются к победе России. При этом пятая часть опрошенных хочет однозначной победы России.

Приблизительно треть населения склоняется к победе Украины, а около пятой части говорят о желании четкой победы Украины.

Почти 18% ответили, что не знают.

Четкие разграничения между опрошенными видны на партийном уровне. Большинство избирателей SMER-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо – на стороне России.

Роберт Фицо является явным противником антироссийских санкций и даже отметил годовщину словацкого национального восстания с русским послом.

Больше победы Украине желают избиратели движения «Простые люди и независимые лица» Игоря Матовича, внепарламентской партии «Прогрессивная Словакия» и партии «Свобода и солидарность» Рихарда Сулика.

Что касается географических отличий, то только в Братиславе большинство населения желает победы Украины.

Люди с высшим образованием желают победы Украины, а с низшим – России.

— Удивляют тридцатилетние, ведь они наиболее пророссийские из всех возрастов. Интуитивным объяснением могло бы быть то, что это поколение, уже не имеющее ощутимого опыта оккупации Чехословакии в 1968 году, – отмечает издание.

Напомним, что абсолютное большинство граждан - 93% - уверены, что Украина сможет отразить нападение России .