С начала полномасштабной войны России против Украины в Николаевской области погибли около 440 человек и повреждены почти 11 тысяч объектов, из которых 7 150 – это жилищный фонд.

Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— В настоящее время пострадало гражданское население – это 1613 человек, из них 436 погибли, в том числе 11 детей. Повреждены объекты, сейчас почти 11 тысяч – это 10 940, из них 7 150 – жилой фонд, в том числе многоэтажки. Именно такие сейчас разрушения, — рассказал Виталий Ким.

Он добавил, что значительные разрушения получил Николаев из-за регулярных обстрелов россиян, в частности из-за использования ими ракет типа С-300. Во время недавнего обстрела было выпущено около 10 ракет и почти все они попали в здания.

Напомним, 14 сентября под ночной массированный обстрел попали все четыре района Николаева. Везде, кроме промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, пострадали жилые дома, в одной многоэтажке подъезд аварийный.