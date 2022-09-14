Сегодня под ночной массированный обстрел попали все четыре района Николаева. Везде, кроме промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, пострадали жилые дома, в одной многоэтажке подъезд аварийный.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Он назвал последствия обстрелов:
— По предварительным данным военной администрации, российские террористы обстреляли Николаев системами типа С-300. Два человека погибли, еще трое — госпитализированы, — подытожил Александр Сенкевич.
Напомним, около часу ночи 14 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. В частности , попали в семиэтажное офисное здание. В результате российских обстрелов города пострадали жилые дома.
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Сегодня под ночной массированный обстрел попали все четыре района Николаева. Везде, кроме промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, пострадали жилые дома, в одной многоэтажке подъезд аварийный.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Он назвал последствия обстрелов:
— По предварительным данным военной администрации, российские террористы обстреляли Николаев системами типа С-300. Два человека погибли, еще трое — госпитализированы, — подытожил Александр Сенкевич.
Напомним, около часу ночи 14 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. В частности , попали в семиэтажное офисное здание. В результате российских обстрелов города пострадали жилые дома.