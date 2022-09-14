Сегодня под ночной массированный обстрел попали все четыре района Николаева. Везде, кроме промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, пострадали жилые дома, в одной многоэтажке подъезд аварийный.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Он назвал последствия обстрелов:

В общем, повреждения получили 13 частных домов. В большинстве, кроме окон и дверей, посечены и крыши.

В более чем 10 многоквартирных домах выбито более 250 окон, повреждены балконы.

В многоэтажке в Корабельном районе один подъезд на 40 квартир — аварийные.

Повреждения получили два учебных заведения: в одном разрушена часть здания, в остальных помещениях взрывной волной и обломками вынесло окна и двери. В другом – взрывной волной выбило окна.

взрывной волной и обломками вынесло окна и двери. В другом – взрывной волной выбило окна. Под обстрелы попала ветеринарная больница. Там пробита опорная стена, поврежден газопровод и электросети, разрушены окна, двери, кровля и изгородь.

— По предварительным данным военной администрации, российские террористы обстреляли Николаев системами типа С-300. Два человека погибли, еще трое — госпитализированы, — подытожил Александр Сенкевич.

Напомним, около часу ночи 14 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. В частности , попали в семиэтажное офисное здание. В результате российских обстрелов города пострадали жилые дома.