По результатам этой войны, украинская нация сделает так, чтобы россияне больше не посягали на земли суверенной Украины.
Таким образом считает заместитель правящей политсилы Турции ( Партия справедливости и развития) Нуман Куртулмуш.
Политик подчеркнул, что Украина - пример страны, которая заставит агрессора «оставить себя в покое».
Он также добавил, что Анкара выполнила все обязательства по экспорту зерна из черноморских портов Украины.
— Турция является страной, которая до конца борется за защиту своих национальных интересов, — подытожил Нуман Куртулмуш.
Ранее украинский дипломат уверял, что Турцию можно считать настоящим другом Украины, она выступает надежным посредником в переговорах с Россией.
.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
По результатам этой войны, украинская нация сделает так, чтобы россияне больше не посягали на земли суверенной Украины.
Таким образом считает заместитель правящей политсилы Турции ( Партия справедливости и развития) Нуман Куртулмуш.
Политик подчеркнул, что Украина - пример страны, которая заставит агрессора «оставить себя в покое».
Он также добавил, что Анкара выполнила все обязательства по экспорту зерна из черноморских портов Украины.
— Турция является страной, которая до конца борется за защиту своих национальных интересов, — подытожил Нуман Куртулмуш.
Ранее украинский дипломат уверял, что Турцию можно считать настоящим другом Украины, она выступает надежным посредником в переговорах с Россией.
.