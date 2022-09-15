По результатам этой войны, украинская нация сделает так, чтобы россияне больше не посягали на земли суверенной Украины.

Таким образом считает заместитель правящей политсилы Турции ( Партия справедливости и развития) Нуман Куртулмуш.

Политик подчеркнул, что Украина - пример страны, которая заставит агрессора «оставить себя в покое».

Он также добавил, что Анкара выполнила все обязательства по экспорту зерна из черноморских портов Украины.

— Турция является страной, которая до конца борется за защиту своих национальных интересов, — подытожил Нуман Куртулмуш.

Ранее украинский дипломат уверял, что Турцию можно считать настоящим другом Украины, она выступает надежным посредником в переговорах с Россией.

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