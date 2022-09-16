Президент США Джо Байден объявил 15 сентября новый пакет военной помощи на сумму 600 миллионов долларов для Украины.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Белого дома.

В Пентагоне пояснили , что пакет содержит дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, десятки тысяч обычных 105-мм артиллерийских снарядов, тысячу высокоточных 155-мм снарядов, системы борьбы с беспилотниками, оборудование для разминирования.

Соединенные Штаты предоставят еще снаряжение для холодной погоды и больше приборов ночного видения.

Кроме того, в сообщении Белого дома также говорится, что деньги будут использованы еще на военное образование и обучение.

Джо Байден санкционировал помощь, воспользовавшись полномочиями президента о сокращении. Это позволяет ему принимать передачу излишка оружия из запасов США.

Напомним, военная помощь Эстонии Украине достигла четверти миллиарда евро .