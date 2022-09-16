Парламент Казахстана принял сразу в двух чтениях изменения в Конституцию страны, которыми депутаты поддержали возвращение столицы названия Астана и ограничили срок президентства одним семилетним сроком.

Об этом сообщает информационный портал ORDA.

Изменения направили на подпись президенту Касим-Жомарту Токаеву, ранее одобрившему эти изменения.

В законопроекте о поправках к Конституции страны указано, что президентский срок увеличивается с пяти до семи лет, а право избираться сократят до одного срока. Срок полномочий судей Конституционного суда увеличится до восьми лет, право переизбрания также будет ограничено.

В начале сентября Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. Очередные выборы президента должны были состояться в 2024 году. Токаев заявил, что готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы.

Кроме того, парламент Казахстана принял решение о переименовании столицы страны снова в Астану. В марте 2019 название города было изменено в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. До этого город трижды менял название.

В Минюсте заявили, что переименование столицы не потребует от граждан изменения документов.

Ранее сообщалось, что комиссия по оборонной промышленности Казахстана решила прекратить экспорт военной продукции на год.