Правительство Швейцарии решило приостановить упрощенный визовый режим с россией. Там присоединяются к аналогичным шагам Евросоюза.

Об этом пишет пресс-служба правительства.

— На заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет принял решение тоже приостановить действие соглашения [об упрощенном визовом режиме] между Швейцарией и Россией. Еще весной Швейцария упразднила визовый режим для определенных групп людей, в том числе для российских бизнесменов, и безвизовый режим для российских дипломатов. Здесь Федеральный совет также следовал решению ЕС, — отметили в правительстве страны.

В Швейцарии подчеркивают, что в ее интересах следовать визовой политике Евросоюза. В противном случае страна столкнется со значительным ростом заявок россиян на получение швейцарских виз.

Соглашение об упрощенном визовом режиме Швейцария и Россия подписали в 2009 году. Она означала, что получить визы для некоторых групп стало проще, а визовые сборы были либо уменьшены, либо отменены.

Напомним, что правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в страну для граждан РФ с шенгенскими визами с 19 сентября.