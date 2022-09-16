Правительство Швейцарии решило приостановить упрощенный визовый режим с россией. Там присоединяются к аналогичным шагам Евросоюза.
Об этом пишет пресс-служба правительства.
— На заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет принял решение тоже приостановить действие соглашения [об упрощенном визовом режиме] между Швейцарией и Россией. Еще весной Швейцария упразднила визовый режим для определенных групп людей, в том числе для российских бизнесменов, и безвизовый режим для российских дипломатов. Здесь Федеральный совет также следовал решению ЕС, — отметили в правительстве страны.
В Швейцарии подчеркивают, что в ее интересах следовать визовой политике Евросоюза. В противном случае страна столкнется со значительным ростом заявок россиян на получение швейцарских виз.
Соглашение об упрощенном визовом режиме Швейцария и Россия подписали в 2009 году. Она означала, что получить визы для некоторых групп стало проще, а визовые сборы были либо уменьшены, либо отменены.
Напомним, что правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в страну для граждан РФ с шенгенскими визами с 19 сентября.
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Правительство Швейцарии решило приостановить упрощенный визовый режим с россией. Там присоединяются к аналогичным шагам Евросоюза.
Об этом пишет пресс-служба правительства.
— На заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет принял решение тоже приостановить действие соглашения [об упрощенном визовом режиме] между Швейцарией и Россией. Еще весной Швейцария упразднила визовый режим для определенных групп людей, в том числе для российских бизнесменов, и безвизовый режим для российских дипломатов. Здесь Федеральный совет также следовал решению ЕС, — отметили в правительстве страны.
В Швейцарии подчеркивают, что в ее интересах следовать визовой политике Евросоюза. В противном случае страна столкнется со значительным ростом заявок россиян на получение швейцарских виз.
Соглашение об упрощенном визовом режиме Швейцария и Россия подписали в 2009 году. Она означала, что получить визы для некоторых групп стало проще, а визовые сборы были либо уменьшены, либо отменены.
Напомним, что правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в страну для граждан РФ с шенгенскими визами с 19 сентября.