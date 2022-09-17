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В этом десятилетии восстановление российской экономики до довоенного уровня не представляется возможным — международное санкционное наказание за вторжение в Украину работает.
К такому выводу пришла команда Scope Ratings, которая прогнозирует, что к концу 2023 года ВВП РФ упадет на 8% по сравнению с прошлым годом.
После 2023 года без учета новых санкций рост российской экономики упадет до 1% в год. Значительные затраты на неудачную военную деятельность, запрет на западные технологии и демографические проблемы продолжат падение российской экономики.
— Российское правительство при содействии Банка России использовало неожиданные поступления от экспорта, чтобы смягчить непосредственное внутреннее экономическое влияние войны в Украине и санкций, но долгосрочная перспектива ухудшилась, — подытожили в Scope Ratings.
Как отмечали в агентстве Bloomberg, война опрокинула экономику России на четыре года назад за один квартал.
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В этом десятилетии восстановление российской экономики до довоенного уровня не представляется возможным — международное санкционное наказание за вторжение в Украину работает.
К такому выводу пришла команда Scope Ratings, которая прогнозирует, что к концу 2023 года ВВП РФ упадет на 8% по сравнению с прошлым годом.
После 2023 года без учета новых санкций рост российской экономики упадет до 1% в год. Значительные затраты на неудачную военную деятельность, запрет на западные технологии и демографические проблемы продолжат падение российской экономики.
— Российское правительство при содействии Банка России использовало неожиданные поступления от экспорта, чтобы смягчить непосредственное внутреннее экономическое влияние войны в Украине и санкций, но долгосрочная перспектива ухудшилась, — подытожили в Scope Ratings.
Как отмечали в агентстве Bloomberg, война опрокинула экономику России на четыре года назад за один квартал.