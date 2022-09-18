Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России Владимиру Путину, что сейчас не время войны.

Об этом узнал телеканал CNN.

Комментарии Моде были обнародованы через день после того, как Путин признал, что у Китая также есть «вопросы и опасения» по поводу российского вторжения.

— Я знаю, что сегодняшняя эпоха — не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог — это все вещи, касающиеся мира... У нас обязательно будет возможность обсудить, как мы можем встать на путь мира в ближайшие дни, я также смогу понять вашу точку зрения, — сказал глава правительства Индии.

Ранее сообщалось, Индия увеличивает импорт российской нефти.