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Австралия не будет запрещать въезд в страну российским туристам в рамках санкций против России из-за войны в Украине.
Об этом сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлес телеканалу ABC, пишет Reuters .
Ричард Марлес сказал, что санкции направлены против правительства России, а не против самих россиян и что «это не то, что мы рассматриваем сейчас».
Марлес отказался отвечать на вопрос, предоставит ли Австралия больше Bushmaster и других транспортных средств Украине.
Напомним, Португалия выступает против запрета выдачи россиянам туристических виз . Ранее такую же позицию высказали Германия, Кипр и Греция.
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Австралия не будет запрещать въезд в страну российским туристам в рамках санкций против России из-за войны в Украине.
Об этом сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлес телеканалу ABC, пишет Reuters .
Ричард Марлес сказал, что санкции направлены против правительства России, а не против самих россиян и что «это не то, что мы рассматриваем сейчас».
Марлес отказался отвечать на вопрос, предоставит ли Австралия больше Bushmaster и других транспортных средств Украине.
Напомним, Португалия выступает против запрета выдачи россиянам туристических виз . Ранее такую же позицию высказали Германия, Кипр и Греция.