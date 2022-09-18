Австралия не будет запрещать въезд в страну российским туристам в рамках санкций против России из-за войны в Украине.

Об этом сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлес телеканалу ABC, пишет Reuters .

Ричард Марлес сказал, что санкции направлены против правительства России, а не против самих россиян и что «это не то, что мы рассматриваем сейчас».

Марлес отказался отвечать на вопрос, предоставит ли Австралия больше Bushmaster и других транспортных средств Украине.

Напомним, Португалия выступает против запрета выдачи россиянам туристических виз . Ранее такую же позицию высказали Германия, Кипр и Греция.