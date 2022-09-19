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Министерство иностранных дел Румынии осудило заявления своего бывшего главы, который заявил, что Украина должна уступить свою территорию Румынии, России, Венгрии и Польше. В ведомстве считают недопустимыми заявления эксминистра Андрея Марги.
Об этом пишет румынское издание Libertatea .
В МИД заявили, что слова Марги противоречат официальной позиции Румынии относительно необоснованной и непровоцированной агрессии России против Украины, а также основным принципам международного права. Ведомство раскритиковало Маргу за пропаганду российских нарративов и отметило «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».
Напомним, бывший глава МИД и Министерства образования Румынии Андрей Марга, последний раз работавший в правительстве в 2012 году, а в советские времена являвшийся информатором румынской Секуритате, сделал заявление о необходимости разделить часть территории Украины между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей.
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Министерство иностранных дел Румынии осудило заявления своего бывшего главы, который заявил, что Украина должна уступить свою территорию Румынии, России, Венгрии и Польше. В ведомстве считают недопустимыми заявления эксминистра Андрея Марги.
Об этом пишет румынское издание Libertatea .
В МИД заявили, что слова Марги противоречат официальной позиции Румынии относительно необоснованной и непровоцированной агрессии России против Украины, а также основным принципам международного права. Ведомство раскритиковало Маргу за пропаганду российских нарративов и отметило «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».
Напомним, бывший глава МИД и Министерства образования Румынии Андрей Марга, последний раз работавший в правительстве в 2012 году, а в советские времена являвшийся информатором румынской Секуритате, сделал заявление о необходимости разделить часть территории Украины между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей.