Западные образцы вооружения позволяют ВСУ наносить врагу значительные потери на николаевско-херсонском направлении.

Об этом Der Spiegel рассказал участник обороны Николаевской области, полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко.

Офицер заявил, что украинские военные уже на высоком уровне освоили помощь от партнеров.

— Наши защитники наносят врагу гораздо большие потери, чем он нам, тратя гораздо меньше ресурсов, — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что украинцы ежедневно и каждую ночь бьют вражескую технику, которая стоит миллионов долларов.

— Наши военные быстро осваивают западную технику и адаптируют к своим боевым задачам, — отметил Роман Костенко.

Таким образом на юге против россиян используют стратегию истощения: враг вынужден тратить боеприпасы и раскрывать свои позиции, после чего их громит украинская артиллерия.

Напомним, украинские воины зажали российские войска на южном фронте.