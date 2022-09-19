Украинские воины зажали русские войска на Южном фронте.

Об этом сообщила представитель ОК «Юг» Наталья Гуменюк, передает Интерфакс-Украина .

По ее словам, украинские войска держат переправы и дороги Херсонщины под огневым контролем — оккупанты понимают, что зажаты, поэтому крайне деморализованы.

— Им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но нужно понять как [...] Они видят, что ближе все-таки двигаться вперед, сложив оружие, и переходить в обменный фонд, чем двигаться к границе, потому что на Херсонщине далеко до границы с Россией, в отличие от Харьковщины, и по пути они имеют существенное препятствие — Днепр, который в принципе для них пока непроходим, — сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что уже есть случаи, когда руководство российских подразделений выходит на связь с представителями ВСУ, чтобы договориться о сдаче. Все такие обращения проверяются, поскольку могут быть разные провокации.

Напомним, что сегодня ночью, 19 сентября, российская армия нанесла удар по Южноукраинской АЭС ракетой «Искандер». Она упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

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