В Швейцарии за последние два месяца потребление газа упало примерно на 20 процентов.

Об этом в интервью Neue Zürcher Zeitung сказал правительственный менеджер по энергетическому кризису Бастиан Шварк, пишет «Европейская правда».

— Компании отреагировали на высокую цену на газ, — сказал Бастиан Шварк, объяснив, что из-за высоких цен отрасли приостановили определенные процессы, поскольку они становились слишком дорогими.

По его словам, с газом ситуация сейчас более напряженная, чем с электроэнергией.

Швейцария получает около 70% газа из Германии, которая также сократила потребление электроэнергии.

Ранее правительство Швейцарии решило, что общественные здания будут нагреваться до температуры не выше 20 градусов для экономии энергии.

Кроме того, в Швейцарии предлагают штрафы и заключение за нарушение правил отопления зимой.

Напомним, Франция обвинила Москву в использовании поставок энергоресурсов в качестве оружия войны, поскольку российский газовый монополист Газпром сократил поставки энергокомпании Engie и готовится остановить снабжение Северным потоком в Германию.