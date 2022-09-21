Литва передаст украинским военным дроны-камикадзе Warmate, приобретенные на собранные средства в рамках компании Legion оf Boom, в октябре-ноябре.

Об этом сообщил посол Украины в Литве Петр Бешта, передает Укринформ .

— Мы все помним в мае первый литовский марафон сбора средств на Bayraktar. Также [журналист] Андрюс Тапинас в августе провел марафон для закупки для Украины дронов-камикадзе. Этот проект реализуется. Мы ожидаем, что где-то в октябре-ноябре эти дроны-камикадзе будут уже в украинской армии, – сказал Петр Бешта.