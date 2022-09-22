Финляндия предпринимает меры по недопущению российских туристов в страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, пишет финское издание Iltalehti.

— Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить это туристическое движение или полностью предотвратить его, и это национальное решение может включать в себя новое законодательство, которое будет принято очень быстро или с толкованием существующих правил, — сказал он.

Министр подчеркнул, что Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами.

Хаависто спросили, представляют ли российские туристы угрозу безопасности Финляндии.

— Финляндия отстаивала позицию, согласно которой обычный человек, путешествующий с целью туризма, не представляет угрозы безопасности, но в этом есть моральный или нравственный принцип. У россиян нет никаких моральных или этических оснований продолжать свои поездки в отпуск в обычном режиме, в то время, когда Россия ведет войну против Украины, — пояснил дипломат.

Глава комитета парламента Финляндии по иностранным делам Юсси Халла-ахо добавил, что его стране следует сделать выводы из агрессивных заявлений путинского режима. Об этом пишет "Европейская правда».

— Наш сосед – страна, которая устами своего министра обороны говорит, что находится в состоянии войны с Западом. Финны должны сделать из этого выводы, например о передвижении россиян, – заявил он.

Юсси Халла-Ахо считает, что его страна должна проявить солидарность с Украиной и странами Балтии, а также с Польшей и закрыть сухопутную границу с Россией.