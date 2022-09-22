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Немецкие депутаты от «Зеленых» и Свободной демократической партии, входящие в состав правительственной коалиции, выступили с предложением предоставлять защиту убегающим от мобилизации россиянам.
Как сообщает "Европейская правда", об этом депутаты заявили в интервью Spiegel.
«Любая, кому грозит призыв и кто не хочет быть частью армии военных преступлений, против против путинской системы. Мы, европейцы, должны быстро предоставить убежище оппонентам российского режима, а также невинным дезертирам», - сказал Йоханнес Вогель, первый парламентский секретарь фракции Свободная демократическая партия в Бундестаге.
Он добавил, что частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, усиливает его агрессивную войну, «являющуюся и сигналом военной слабости, и выражением его пренебрежения к людям».
Мнение Вогеля разделяет и ответственный за внешнюю политику в «Зеленых» Робин Вагенер: «Путин – это самая большая угроза русскоязычным. Мы можем и должны защищать российских дезертиров от путинской мобилизации и предоставить им временное убежище».
Немецкие депутаты от «Зеленых» и Свободной демократической партии, входящие в состав правительственной коалиции, выступили с предложением предоставлять защиту убегающим от мобилизации россиянам.
Как сообщает "Европейская правда", об этом депутаты заявили в интервью Spiegel.
«Любая, кому грозит призыв и кто не хочет быть частью армии военных преступлений, против против путинской системы. Мы, европейцы, должны быстро предоставить убежище оппонентам российского режима, а также невинным дезертирам», - сказал Йоханнес Вогель, первый парламентский секретарь фракции Свободная демократическая партия в Бундестаге.
Он добавил, что частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, усиливает его агрессивную войну, «являющуюся и сигналом военной слабости, и выражением его пренебрежения к людям».
Мнение Вогеля разделяет и ответственный за внешнюю политику в «Зеленых» Робин Вагенер: «Путин – это самая большая угроза русскоязычным. Мы можем и должны защищать российских дезертиров от путинской мобилизации и предоставить им временное убежище».