Управление по иммиграции Норвегии объявило о приостановлении действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией, дублирующим решение Совета ЕС от 9 сентября.

Об этом сообщает Укринформ.

«Соглашение об упрощении визового режима Норвегии с Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года», - говорится в сообщении миграционного ведомства Норвегии.

Норвегия, не являющаяся членом ЕС, но входящая в Шенгенскую зону, имеет общую с Россией сухопутную границу протяженностью 198 километров, и жители Кольского полуострова часто пересекают границу, когда отправляются за покупками в норвежские магазины.

В 2007 году было подписано специальное соглашение, направленное на облегчение путешествий граждан двух стран. Это соглашение очень одобрительно встретили жители северных регионов России, где многие воспользовались возможностью подать заявление на многократную визу в Норвегию сроком до пяти лет.

После приостановления действия об упрощенном визовом режиме между Норвегией и Россией визовый сбор увеличится с €35 до €80 для всех заявителей. Срок рассмотрения заявок на получение визы будет увеличен с 10 до 15 дней, а в отдельных случаях – до 45 дней. Заявители также должны будут предоставить больше документов в консульство или визовые центры.

Все другие страны Шенгенского соглашения, имеющие прямые сухопутные границы с Россией, уже осложнили россиянам получение шенгенских виз. Этот список включает в себя Финляндию, страны Балтии и Польшу.