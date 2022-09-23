Международное сообщество должно применить «военную силу», если Иран разработает ядерное оружие, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в ООН в четверг, подтвердив поддержку создания «мирного» палестинского государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

В последние месяцы Израиль ведет интенсивное дипломатическое наступление, пытаясь убедить Соединенные Штаты и основные европейские государства, такие как Великобритания, Франция и Германия, не продлевать ядерное соглашение с Ираном в 2015 году.

В последние 10 дней разные официальные лица высказывали предположение, что соглашение можно подписать по крайней мере до середины ноября — крайнего срока, который Лапид пытался использовать, чтобы подтолкнуть Запад к более жесткому подходу к переговорам.

— Единственный способ помешать Ирану получить ядерное оружие – это выложить на стол реальную военную угрозу, – сказал Лапид в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Только тогда можно будет договориться о «более длительном и более сильном соглашении с ними».

- Необходимо дать понять Ирану, что если он будет продвигать свою ядерную программу, мир ответит не словами, а военной силой, - добавил он.

И он не скрывал, что сам Израиль будет готов начать сражение, если почувствует угрозу.

– Мы сделаем все, что будет нужно, – сказал Лапид. – Иран не получит ядерного оружия.

Лапид обвинил руководство Тегерана в создании «оркестра ненависти» против евреев и сказал, что иранские идеологи «ненавидят и убивают думающих иначе мусульман, таких как Салман Рушди и Махса Амини», молодая женщина, смерть которой от рук иранской полиции морали, спровоцировала протесты по всей Исламской республике.

Израиль, считающий Иран своим заклятым врагом, также обвиняет Тегеран в финансировании вооруженных движений, в частности, ливанской «Хизбаллы» и палестинского ХАМАСа.

Несмотря на существующие «препятствия», сказал Лапид, «соглашение с палестинцами, основанное на двух государствах для двух народов, является правильным для безопасности Израиля, для экономики Израиля и для будущего наших детей».

Лапид в разгар кампании выборов в законодательные органы 1 ноября заявил, что «подавляющее большинство «израильтян поддерживают решение о создании двух государств,» и я одно из них».

— У нас есть только одно условие: будущее палестинское государство должно быть мирным, - добавил Лапид, чья речь в ООН уже критикуется в Израиле его соперниками.

Израильско-палестинские мирные переговоры зашли в тупик с 2014 года.