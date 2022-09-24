Президент США Джо Байден забрал у Афганистана статус основного союзника вне НАТО - более чем через год после того, как талибы захватили власть в Кабуле.

Об этом, как пишет Европейская правда, говорится в решении Байдена на сайте Белого дома.

«Полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая главу 517 Закона об иностранной помощи 1961 года,... я прекращаю предоставление Афганистану статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО для целей настоящего Закона и Закона о контроле за экспортом вооружений», - говорится в президентском меморандуме по имени Госсекретаря Энтони Блинкена.

В 2012 году Соединенные Штаты предоставили Афганистану статус основного союзника вне НАТО (MNNA), что расчистило путь для поддержки оборонных и экономических отношений между двумя странами.

Этот статус предоставил Афганистану ряд льгот и уступок в оказании помощи и оборудования, связанных с обороной и безопасностью.

Изменение статуса Афганистана произошло после того, как в прошлом году Байден вывел американские войска из страны, положив конец почти 20-летней войне.

Впервые статус MNNA был предоставлен в 1987 году. По данным Государственного департамента, после отмены статуса Афганистана, США будут иметь 18 основных союзников вне НАТО.

Это Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис.

Тайвань рассматривается как MNNA без формального определения таковым.

Основные союзники вне НАТО имеют право на займы материалов, поставок или оборудования для совместных исследований, разработок, испытаний или оценки. Они также имеют право на размещение на своей территории принадлежащих США военных резервных запасов за пределами военных объектов США.