Израильское издание The Jerusalem Post признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем 2022 года.
Об этом говорится на сайте издания.
Украинский президент опередил в рейтинге госсекретаря США Энтони Блинкена, премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.
The Jerusalem Post пишет, что Зеленский сейчас один из самых влиятельных людей в мире. В то же время, издание отмечает, что даже такое влияние не заставило Израиль больше помогать Украине из-за присутствия российской армии в Сирии и тяжелого положения евреев в России.
Впрочем, журналисты говорят, что Зеленский повлек за собой такие изменения мирового порядка, которых не было со времен падения «железного занавеса»: он настроил почти весь западный мир против России и ее президента Владимира Путина.
– Его стойкость и отвага стали легендарными, – считает издание.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ответит за все ракетные удары, которые понесли украинские города, в частности Николаев, за время полномасштабной войны против Украины.
Израильское издание The Jerusalem Post признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем 2022 года.
Об этом говорится на сайте издания.
Украинский президент опередил в рейтинге госсекретаря США Энтони Блинкена, премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.
The Jerusalem Post пишет, что Зеленский сейчас один из самых влиятельных людей в мире. В то же время, издание отмечает, что даже такое влияние не заставило Израиль больше помогать Украине из-за присутствия российской армии в Сирии и тяжелого положения евреев в России.
Впрочем, журналисты говорят, что Зеленский повлек за собой такие изменения мирового порядка, которых не было со времен падения «железного занавеса»: он настроил почти весь западный мир против России и ее президента Владимира Путина.
– Его стойкость и отвага стали легендарными, – считает издание.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ответит за все ракетные удары, которые понесли украинские города, в частности Николаев, за время полномасштабной войны против Украины.