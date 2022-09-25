Израильское издание The Jerusalem Post признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем 2022 года.

Об этом говорится на сайте издания.

Украинский президент опередил в рейтинге госсекретаря США Энтони Блинкена, премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.

The Jerusalem Post пишет, что Зеленский сейчас один из самых влиятельных людей в мире. В то же время, издание отмечает, что даже такое влияние не заставило Израиль больше помогать Украине из-за присутствия российской армии в Сирии и тяжелого положения евреев в России.

Впрочем, журналисты говорят, что Зеленский повлек за собой такие изменения мирового порядка, которых не было со времен падения «железного занавеса»: он настроил почти весь западный мир против России и ее президента Владимира Путина.

– Его стойкость и отвага стали легендарными, – считает издание.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ответит за все ракетные удары, которые понесли украинские города, в частности Николаев, за время полномасштабной войны против Украины.