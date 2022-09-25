Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары, которым подверглись украинские города, в частности Николаев, за время полномасштабной войны России против Украины.

В своем телеграмм-канале он опубликовал фотографии последствий обстрелов.

— Мы ответим агрессору на все удары: по Запорожью и Харькову, по Николаеву, Никополю, Донбассу, по всем нашим городам и регионам. Мы обязательно освободим всю нашу страну – от Херсона до Луганской области, от Крыма до Донетчины. И не позволим оккупанту остаться безнаказанным. Каждый убийца и палач будут привлечены к ответственности за то, что натворили против украинцев, — написал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, после первой ночи Николаев снова подвергся обстрелам. Повреждение получили жилые дома и сеть водопровода.

Кроме того, ночью, 25 сентября, с 01:20 враг наносил ракетные удары по береговой зоне города Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.