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Президент Владимир Зеленский считает, что если США передадут Украине танки, то европейские союзники тоже помогут этим видом вооружения.
Об этом он сказал в интервью CBS News .
Его спросили, что сейчас необходимо украинской армии для успешного контрнаступления. Владимир Зеленский прежде всего назвал HIMARS и другие РСЗО. Далее – артиллерию и танки.
— Я думаю, если у нас будут танки от США, европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками, – сказал он.
Президент попросил не доверять российским нарративам о том, что танки будут переданы Украине, чтобы стрелять по территории России.
– Это неправда. Даже если бы мы этого хотели. Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наш народ, – отметил Владимир Зеленский.
Системы ПВО – номер три в нуждах Украины.
– Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО, – сказал президент.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ответит за все ракетные удары , которые понесли украинские города, в частности Николаев, за время полномасштабной войны против Украины.
Президент Владимир Зеленский считает, что если США передадут Украине танки, то европейские союзники тоже помогут этим видом вооружения.
Об этом он сказал в интервью CBS News .
Его спросили, что сейчас необходимо украинской армии для успешного контрнаступления. Владимир Зеленский прежде всего назвал HIMARS и другие РСЗО. Далее – артиллерию и танки.
— Я думаю, если у нас будут танки от США, европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками, – сказал он.
Президент попросил не доверять российским нарративам о том, что танки будут переданы Украине, чтобы стрелять по территории России.
– Это неправда. Даже если бы мы этого хотели. Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наш народ, – отметил Владимир Зеленский.
Системы ПВО – номер три в нуждах Украины.
– Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО, – сказал президент.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ответит за все ракетные удары , которые понесли украинские города, в частности Николаев, за время полномасштабной войны против Украины.