Президент Владимир Зеленский считает, что если США передадут Украине танки, то европейские союзники тоже помогут этим видом вооружения.

Об этом он сказал в интервью CBS News .

Его спросили, что сейчас необходимо украинской армии для успешного контрнаступления. Владимир Зеленский прежде всего назвал HIMARS и другие РСЗО. Далее – артиллерию и танки.

— Я думаю, если у нас будут танки от США, европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками, – сказал он.

Президент попросил не доверять российским нарративам о том, что танки будут переданы Украине, чтобы стрелять по территории России.

– Это неправда. Даже если бы мы этого хотели. Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наш народ, – отметил Владимир Зеленский.

Системы ПВО – номер три в нуждах Украины.

– Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО, – сказал президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ответит за все ракетные удары , которые понесли украинские города, в частности Николаев, за время полномасштабной войны против Украины.