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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области оккупанты ходят по квартирам и позволяют местным голосовать на псевдореферендуме без документов.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заместителя председателя Бердянского райсовета Виктора Дудукалова.
— Они (оккупанты, - прим.) по Бердянску и Бердянскому району ходят с так называемым подворовым или поквартирным обходом. Обходят людей в составе от одного до трех так называемых членов их избирательных комиссий. У них с собой военный РФ или два – вооруженных. Они приходят к людям домой и просто предлагают проголосовать, – сказал он.
По словам замглавы райсовета, россиянам не мешает даже факт отсутствия документов.
— Люди говорят: «Ну у нас нет документов». Или не желают показывать. Такие истории есть. А этим безразлично вообще, они говорят, просто давайте голосуйте и все, – рассказал он.
Виктор Дудукалов также отметил, что украинские силовики ожидают более точную информацию относительно лиц, которые помогали россиянам в организации псевдореферендума.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, Россия приступила к проведению псевдореферендумов «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы законный повод для их аннексии.
Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты проводимого на незаконной основе российского псевдореферендума с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области оккупанты ходят по квартирам и позволяют местным голосовать на псевдореферендуме без документов.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заместителя председателя Бердянского райсовета Виктора Дудукалова.
— Они (оккупанты, - прим.) по Бердянску и Бердянскому району ходят с так называемым подворовым или поквартирным обходом. Обходят людей в составе от одного до трех так называемых членов их избирательных комиссий. У них с собой военный РФ или два – вооруженных. Они приходят к людям домой и просто предлагают проголосовать, – сказал он.
По словам замглавы райсовета, россиянам не мешает даже факт отсутствия документов.
— Люди говорят: «Ну у нас нет документов». Или не желают показывать. Такие истории есть. А этим безразлично вообще, они говорят, просто давайте голосуйте и все, – рассказал он.
Виктор Дудукалов также отметил, что украинские силовики ожидают более точную информацию относительно лиц, которые помогали россиянам в организации псевдореферендума.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, Россия приступила к проведению псевдореферендумов «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы законный повод для их аннексии.
Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты проводимого на незаконной основе российского псевдореферендума с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.