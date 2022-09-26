Российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», признал, что является создателем «ЧВК Вагнера». Его заявление публикует пресс-служба компании «Конкорд». Ранее Пригожин в суде опровергал утверждения, что он является «хозяином «ЧВК Вагнера».

По словам Пригожина, которые приводит пресс-служба «Конкорда», частная военная компания была создана им весной 2014 года, «когда начался геноцид русского населения Донбасса». Тогда он, «как и многие другие бизнесмены», ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался набрать группу, которая «поедет и защитит русских».

Позже Пригожин понял, что этим придется заняться самостоятельно.

«Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер», – цитирует пресс-служба Пригожина.

Бизнесмен заявил, что только благодаря отваге и мужеству набранных им бойцов стало возможно «освобождение» луганского аэропорта и многих других территорий, «а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР».

Следующие восемь лет, по словам бизнесмена, его военные стояли «насмерть на стороне добра и справедливости», пока «каждый любопытный журналистишка и каждый бесстыжий подонок ковырялся в потном белье «ЧВК Вагнера» в попытке найти негатив».

— Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника, – добавил Пригожин.

Евгений Пригожин – бизнесмен из Петербурга, которого связывают с несколькими частными военными компаниями. Речь в том числе идет о «ЧВК Вагнера» – российском неофициальном военном подразделении. Эта компания не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы, по данным многочисленных журналистских расследований, принимают участие в наземных операциях РФ в Сирии и в войне в Украине. ЧВК считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях.

Пригожин неоднократно судился из-за заявлений о его причастности к «ЧВК Вагнера». В частности, он обращался в суд ЕС с требованием удалить текст, обосновывающий внесение его в европейские санкционные списки как спонсора «ЧВК Вагнера». Также Пригожин подал в суд (и выиграл) на бывшего главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова из-за утверждения, что бизнесмен является «хозяином «ЧВК Вагнера».

Сам бизнесмен находится под санкциями США за деятельность «фабрики троллей» и предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в Соединенных Штатах. В конце июля 2022 года США объявили награду в 10 миллионов долларов за информацию о Евгении Пригожине и «фабрике троллей». ЕС и Великобритания включили его в свои санкционные списки в 2020 году из-за деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии.