В рамках реализации «зерновой инициативы» в понедельник, 26 сентября, из портов «Одесса» и «Южный» вышли 4 судна из 88,17 тысяч тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Так, от причалов Одесского порта отошли MAINLAND, NEW FAITH, USICHEM. Из порта «Южный» – KARTERIA.

— С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 4,9 миллиона тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 222 судна с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки, – отчитываются в министерстве.

Напомним, дорога между Николаевом и Одессой забита фурами с зерном и другой сельхозпродукцией, которую везут в направлении портов Большой Одессы.