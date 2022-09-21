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Дорога между Николаевом и Одессой забита фурами с зерном и другой сельхозпродукцией, которую везут в направлении портов Большой Одессы.

Об этом заявил городской голова Александр Сенкевич 20 сентября во время брифинга в Медиа Центре Украина.

— Сегодня дорога между Николаевом и Одессой и днем и ночью забита фурами с зерном и другой сельхозпродукцией. Пока николаевские порты заблокированы, россияне их обстреливают, поэтому продукция вывозится фурами в направлении портов «Большой Одессы», которые сегодня задействованы в так называемом «зерновом соглашении», – отметил Александр Сенкевич.

По его мнению, таким образом аграрный бизнес находит возможности работать и реализовывать свою продукцию даже в трудные военные времена.

Напомним, на брифинге городской голова Александр Сенкевич также сообщил, что в Николаеве на данный момент частично или полностью без окон остался фактически каждый второй многоквартирный дом.