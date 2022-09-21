В Николаеве на данный момент частично или полностью без окон остался практически каждый второй многоквартирный дом.

Об этом заявил Николаевский городской голова Александр Сенкевич 20 сентября во время брифинга в Медиа Центре Украины.

По словам мэра Николаева, по сравнению с довоенным временем количество людей, проживающих в городе, уменьшилось вдвое - до 220 - 230 тысяч человек. Большинство из них – пенсионеры.

— Мы решили все война, в том числе и в домах, где нет людей, забивать ОСБ-плитами. Сейчас таких домов, где есть квартиры без окон, почти полторы тысячи от общего количества 3300 домов, – рассказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что от обстрелов пострадали почти все медицинские учреждения. Окна в больницах также забиваются ОСБ-плитами.

Александр Сенкевич рассказал, что из-за большого количества работы по закрытию окон он обратился за помощью в другие города. Сейчас Николаеву с закрытием окон ОСБ-плитами помогают бригады из Одессы и Ивано-Франковска. Мэр надеется, что до 1 ноября в Николаеве не будет домов без окон.

— Дело в том, что у наших коллег, городских голов других городов проблемы такие: Будет ли газ? По какой цене он будет? Хватит ли его? У нас другая проблема. На самом деле из всех домов, в которых разбиты окна, сегодня много квартир, почти 50%, где нет людей. И сегодня мы используем подъемники, поднимаем туда специалистов, которые закрывают их ОСБ-плитами, задувают пеной. Мы поняли, что не справимся своими силами, я обратился в Ассоциацию городов, чтобы другие города прислали нам свои ремонтные команды. Конечно, немногие нам ответили, потому что здесь опасно, и люди просто боятся сюда ехать. Но нам помогает бригада из Одессы, вчера приехала бригада из Ивано-Франковска. И сейчас они уже работают. Мы видим, что такими темпами мы до 1 ноября успеем закрыть все разбитые окна. Конечно, если обстрелы будут продолжаться, их будет больше, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, за последние три месяца количество гуманитарной помощи, поступающей в Николаев, уменьшилось в десять раз.