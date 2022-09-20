За последние три месяца количество гуманитарной помощи, поступающей в Николаев, уменьшилось в десять раз.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич на брифинге в медиацентре «Украина-Укринформ» 20 сентября.

— Количество гуманитарных грузов, поступавших в адрес Николаевского городского совета, за последние три месяца снизилось примерно в десять раз. Однако у нас работает несколько гуманитарных программ, есть возможность приобрести продукты через торговые сети, поэтому голод местным жителям точно не угрожает, – говорит он.

В то же время мэр отметил важность программы ООН, благодаря которой николаевцы по специальным карточкам могут раз в несколько дней получать хлеб, консервы и тому подобное. По его словам, самая плохая ситуация не у пенсионеров, а у людей трудоспособного возраста, потерявших работу из-за войны.

— Их официально не уволили, а вывели за штат и они остались без средств к существованию. Поэтому сейчас мы будем работать над этой проблемой со службой занятости и программой ООН, чтобы предоставлять выплаты под эту конкретную категорию людей, – говорит мэр.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич обратился во Всемирную организацию ООН по исключению ООО «Николаевский хлебзавод №1» из Всемирной продовольственной программы, из-за чего предприятие не смогло принять участие в тендере по выпеканию социального хлеба для николаевцев.