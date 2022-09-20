Городской голова Николаева Александр Сенкевич обратился во Всемирную организацию ООН из-за исключения ООО «Николаевский хлебзавод №1» из Всемирной продовольственной программы, из-за чего предприятие не смогло принять участие в тендере по выпеканию социального хлеба для николаевцев.

Копия обращения была опубликована на странице «Николаевского хлебзавода №1» в Facebook.

Он призвал пересмотреть тендер и повлиять на ситуацию. Кроме того, что «Николаевский хлебзавод №1» находится под угрозой закрытия и сокращения почти 300 его работников, для прифронтового города крайне важно, чтобы хлеб выпекал местный производитель.

— Последствия этого могут оказать негативное влияние и на всех жителей Николаева и области. Речь идет о том, что Николаев имеет специфическое географическое расположение — два моста (как со стороны одесской, так и со стороны киевской трасс). Эти мосты обстреливают вражеские снаряды, уже неоднократно проезд по мостам ограничивался. Если мосты будут закрыты для перемещения или проезд по ним будет ограничен, ни из Одессы, ни из Киева доставка в Николаев не будет возможна на регулярной основе. И только предприятие, которое находится в Николаеве, сможет своевременно снабжать хлебом горожан и городские больницы. Поэтому допустить остановку этого предприятия крайне опасно, - отметил Александр Сенкевич.

В свою очередь, на предприятии выразили благодарность городскому голове за реакцию на ситуацию. Там надеются, что ситуация будет пересмотрена в пользу местного производителя.

Как сообщалось, Николаевский хлебозавод №1 может закрыться из-за того, что тендер на изготовление хлеба для горожан по программе ООН отдали «Киевхлебу». На николаевском предприятии отметили, что благодаря программе ООН World Food Programme, по которой горожане получали бесплатный хлеб, заводу удалось сохранить мощности и рабочие места, ведь программа обеспечила работой почти 300 работников предприятия.

Депутат Николаевского горсовета, глава бюджетной комиссии Федор Панченко отреагировал на заявление Николаевского хлебозавода №1, в котором предприятие сообщило, что оказалось на грани закрытия из-за того, что тендер на производство хлеба по программе ООН выиграл «Киевхлеб».

Он пообещал, что городские власти вмешаются и выяснят обстоятельства проведения тендера и попытаются помочь предприятию.

Напомним, что в Николаеве временно прекратили раздачу хлеба. Это связано с процедурой переподписания соглашений между WFP (World Food Programme) от ООН и хлебозаводами по всей Украине.