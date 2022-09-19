Депутат Николаевского горсовета, глава бюджетной комиссии Федор Панченко отреагировал на заявление Николаевского хлебозавода №1, в котором предприятие сообщило, что оказалось на грани закрытия из-за того, что тендер на производство хлеба по программе ООН выиграл «Киевхлеб».

Комментируя заявление завода в Facebook, он пообещал, что городские власти вмешаются и выяснят обстоятельства проведения тендера и попытаются помочь предприятию.

Также он попросил жителей города не винить в ситуации руководство города и области, поскольку тендер проводился не властью, а ООН. Он также обвинил руководство Николаевского хлебозавода во лжи и даже предположил, что оно допустило халатность или умышленные действия.

— Сложившаяся ситуация мне тоже кажется странной. Но после первичного изучения вопроса мне кажется, что руководство завода немного лжет об обстоятельствах своей деятельности. А свалить решило на местные власти. Ну что же. Совершенно согласен, что допускать сокращение рабочих мест в Николаеве нельзя. Поэтому, несмотря на то, что тендер проводит ООН, а местные власти к нему отношения не имеют. И те, кто пишет, что это замутил Сенкевич и Ким — идиоты. Нам придется попытаться вмешаться в этот вопрос. Но если окажется, что такая ситуация сложилась из-за халатности или умышленных действий самого руководства завода, то перед правоохранителями отвечать придется уже директору, — написал Федор Панченко

Федор Панченко

Как сообщалось, Николаевский хлебозавод №1 может закрыться из-за того, что тендер на изготовление хлеба для горожан по программе ООН отдали «Киевхлебу». На николаевском предприятии отметили, что благодаря программе ООН World Food Programme, по которой горожане получали бесплатный хлеб, заводу удалось сохранить мощности и рабочие места, ведь программа обеспечила работой почти 300 работников предприятия.

Напомним, что в Николаеве временно прекратили раздачу хлеба. Это связано с процедурой переподписания соглашений между WFP (World Food Programme) от ООН и хлебозаводами по всей Украине.