Николаевский хлебозавод №1 может закрыться из-за того, что тендер на изготовление хлеба для горожан по программе ООН отдали «Киевхлебу».

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице николаевского предприятия.

«Николаевский хлебозавод на грани выживания, а его сотрудники пополнят ряды безработных в Николаеве. С внедрением в Украине военного положения и в связи с оккупацией отдельных территорий Николаевской и Херсонской областей объемы производства на предприятии существенно уменьшились, а производственные мощности не были привлечены в полной мере, что сделало невозможной работу большинства работников», — говорится в сообщении.

Однако благодаря программе ООН World Food Programme, через которую николаевцы получали бесплатный хлеб, заводу удалось стабилизировать ситуацию, ведь программа обеспечила работой работников предприятия.

Отмечается, что с апреля по сентябрь предприятие выпекало до 30 тысяч булок хлеба круглосуточно. Это позволяло работать стабильно, оставить работников на рабочих местах, платить людям заработную плату, налоги.

Раздача хлеба по программе ООН

Однако 10 сентября 2022 года прошел тендер, о котором, как утверждают на предприятии, по непонятным причинам Николаевскому хлебозаводу №1 не сообщили.

«А когда стало известно о тендере, то, к сожалению, на платформе зарегистрировали, но принять участие в тендере не разрешили. Тендер выиграл «Киевхлеб», что, безусловно, несет непоправимые последствия. А именно: 287 рабочих предприятия на время войны вынуждены будут остаться без работы и станут социально незащищенными, а Николаевский хлебозавод будет остановлен, потому что выпекать мизерное количество продукции станет не рентабельно», — говорится в заявлении.

Сотрудники предприятия обратились к местным властям с просьбой помочь и не допустить закрытия единого мощного хлебного предприятия области, не оставить пекарей без работы, а жителей Николаевщины без их продукции.

«К сожалению, мы тот регион, из которого более 60 процентов населения выехали, села разрушены, а теперь у нас забирают последнее — работу. Верим, что нас услышат и помогут. Итого к победе! Слава Украине!», — отмечают на заводе.

В комментариях несколько сотен горожан поддержали предприятие и возмутились ситуации.

«Мы за то, чтобы хлебозавод в нашем городе остался. У них вкуснейший хлеб и большой ассортимент. Не оставляйте людей без работы», — в частности, написала Татьяна Иванченко. «Создается впечатление, что город разрушают намеренно! Как можно в такое сложное время оставлять людей без работы, без надежды, без средств к существованию! Город и люди страдают от ежедневных обстрелов, так теперь еще теряют рабочие места, потому что кому-то в Киеве мало деньжат!», — отметила Ирина Кузнецова. «Как можно уничтожать предприятие, которое стабильно работало и столь необходимо нашему региону? Предприятие, которое дает работу почти трем сотням людей, имеющим семьи и в это сложное время, скорее всего, были их кормильцами? Предприятие, которое выпекало самый вкусный и качественный хлеб (со вторника хлеб не потерял своих качеств, тогда как хлеб, купленный в супермаркете, заплесневел на третий день)?! Какая будет цена этого хлеба из Киева, учитывая доставку? Сколько времени нужно, чтобы довезти его до Николаева и каким будет его качество? Вопросов больше, чем ответов... Нас вполне устраивает наш николаевский хлеб, наш хлебозавод №1. Сохраните столь необходимое всем предприятие!», — добавила Вера Савчук.

Вместе с тем на ситуацию отреагировал депутат Николаевского горсовета, глава бюджетной комиссии Федор Панченко. Он пообещал, что городские власти вмешаются и выяснят обстоятельства проведения тендера и попытаются помочь предприятию. Однако, отметил депутат, если выяснится, что ситуация сложилась из-за халатности или умышленных действий руководства завода, то перед правоохранителями отвечать придется уже директору.

«Сложившаяся ситуация мне тоже кажется странной. Но после первичного изучения вопроса мне кажется, что руководство завода немного лжет об обстоятельствах своей деятельности. А свалить решило на местные власти. Ну что же. Совершенно согласен, что допускать сокращение рабочих мест в Николаеве нельзя. Поэтому, несмотря на то, что тендер проводит ООН, а местные власти к нему отношения не имеют. И те, кто пишет, что это замутил Сенкевич и Ким — идиоты. Нам придется попытаться вмешаться в этот вопрос. Но если окажется, что такая ситуация сложилась из-за халатности или умышленных действий самого руководства завода, то перед правоохранителями отвечать придется уже директору», — написал Федор Панченко.

Ранее сообщалось, что в Николаеве временно прекратили раздачу хлеба. Это связано с процедурой переподписания соглашений между WFP (World Food Programme) от ООН и хлебозаводами по всей Украине.