Начиная с понедельника, 12 сентября, временно будет прекращена раздача хлеба на всех точках.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Это связано с процедурой переподписания соглашений между WFP (World Food Programme) от ООН и хлебозаводами по всей Украине.

— Надеемся, что возобновление поставок хлеба произойдет как можно быстрее. Будем держать вас в курсе хода событий, — отметили в горсовете.

В то же время, в рамках сотрудничества с WFP город продолжает получать гуманитарную помощь в виде риса и масла. Впоследствии будет организована выдача этой помощи.

Напомним, что директор МККК (Международного комитета Червого Креста) Роберт Мардини по возвращении из Николаева отметил, что российская армия виновата в самых больших проблемах, с которым сталкивается город — отсутствием питьевой воды и регулярных гражданских обстрелах.