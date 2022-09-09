Начиная с понедельника, 12 сентября, временно будет прекращена раздача хлеба на всех точках.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Это связано с процедурой переподписания соглашений между WFP (World Food Programme) от ООН и хлебозаводами по всей Украине.
— Надеемся, что возобновление поставок хлеба произойдет как можно быстрее. Будем держать вас в курсе хода событий, — отметили в горсовете.
В то же время, в рамках сотрудничества с WFP город продолжает получать гуманитарную помощь в виде риса и масла. Впоследствии будет организована выдача этой помощи.
Напомним, что директор МККК (Международного комитета Червого Креста) Роберт Мардини по возвращении из Николаева отметил, что российская армия виновата в самых больших проблемах, с которым сталкивается город — отсутствием питьевой воды и регулярных гражданских обстрелах.
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Начиная с понедельника, 12 сентября, временно будет прекращена раздача хлеба на всех точках.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Это связано с процедурой переподписания соглашений между WFP (World Food Programme) от ООН и хлебозаводами по всей Украине.
— Надеемся, что возобновление поставок хлеба произойдет как можно быстрее. Будем держать вас в курсе хода событий, — отметили в горсовете.
В то же время, в рамках сотрудничества с WFP город продолжает получать гуманитарную помощь в виде риса и масла. Впоследствии будет организована выдача этой помощи.
Напомним, что директор МККК (Международного комитета Червого Креста) Роберт Мардини по возвращении из Николаева отметил, что российская армия виновата в самых больших проблемах, с которым сталкивается город — отсутствием питьевой воды и регулярных гражданских обстрелах.