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Директор МККК (Международного комитета Червого Креста) Роберт Мардини по возвращении из Николаева отметил, что российская армия виновата в самых больших проблемах, с которым сталкивается город — отсутствии чистой воды и регулярных обстрелах гражданских.
Об этом пишет портал RTS.
Глава гуманитарной организации заявил, что «жители города живут в страдании и страхе перед следующим снарядом»
— В городе все еще остаются 250 тысяч человек из 500 тысяч. Многие из них уехали, поскольку в соседнем регионе усиливаются бои. Наши бригады парамедиков также эвакуируют уязвимых людей, - заметил гендиректор МККК.
Мардини добавил, что чем ближе линия фронта, тем больше ухудшается ситуация.
- Есть города, где постоянно раздаются сирены, где ведут минометный огонь, ракеты, бьют по жилым кварталам, больницам, школам, - объяснил он.
Руководитель комитета также напомнил, что в Николаеве доступ к питьевой воде остается ограниченным из-за повреждений водоснабжения в Херсоне, в чем виновата российская армия.
— Мы ввели альтернативную временную систему. Мы упорно работаем над очисткой воды, удалением соли и раздачей ее населению, - подытожил Роберт Мардини.
Впервые о его визите в Николаев стало известно неделю назад.
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Директор МККК (Международного комитета Червого Креста) Роберт Мардини по возвращении из Николаева отметил, что российская армия виновата в самых больших проблемах, с которым сталкивается город — отсутствии чистой воды и регулярных обстрелах гражданских.
Об этом пишет портал RTS.
Глава гуманитарной организации заявил, что «жители города живут в страдании и страхе перед следующим снарядом»
— В городе все еще остаются 250 тысяч человек из 500 тысяч. Многие из них уехали, поскольку в соседнем регионе усиливаются бои. Наши бригады парамедиков также эвакуируют уязвимых людей, - заметил гендиректор МККК.
Мардини добавил, что чем ближе линия фронта, тем больше ухудшается ситуация.
- Есть города, где постоянно раздаются сирены, где ведут минометный огонь, ракеты, бьют по жилым кварталам, больницам, школам, - объяснил он.
Руководитель комитета также напомнил, что в Николаеве доступ к питьевой воде остается ограниченным из-за повреждений водоснабжения в Херсоне, в чем виновата российская армия.
— Мы ввели альтернативную временную систему. Мы упорно работаем над очисткой воды, удалением соли и раздачей ее населению, - подытожил Роберт Мардини.
Впервые о его визите в Николаев стало известно неделю назад.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга