Директор МККК (Международного комитета Червого Креста) Роберт Мардини по возвращении из Николаева отметил, что российская армия виновата в самых больших проблемах, с которым сталкивается город — отсутствии чистой воды и регулярных обстрелах гражданских.

Об этом пишет портал RTS.

Глава гуманитарной организации заявил, что «жители города живут в страдании и страхе перед следующим снарядом»

— В городе все еще остаются 250 тысяч человек из 500 тысяч. Многие из них уехали, поскольку в соседнем регионе усиливаются бои. Наши бригады парамедиков также эвакуируют уязвимых людей, - заметил гендиректор МККК.

Мардини добавил, что чем ближе линия фронта, тем больше ухудшается ситуация.

- Есть города, где постоянно раздаются сирены, где ведут минометный огонь, ракеты, бьют по жилым кварталам, больницам, школам, - объяснил он.

Руководитель комитета также напомнил, что в Николаеве доступ к питьевой воде остается ограниченным из-за повреждений водоснабжения в Херсоне, в чем виновата российская армия.

— Мы ввели альтернативную временную систему. Мы упорно работаем над очисткой воды, удалением соли и раздачей ее населению, - подытожил Роберт Мардини.

Впервые о его визите в Николаев стало известно неделю назад.