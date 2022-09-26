По данным оперативного командования «Юг», на фронте в Украине не зафиксировано присутствие мобилизованных из России.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, мобилизация в РФ будет иметь «чисто количественное, но не качественное» влияние.

— Это то самое «пушечное мясо», о котором столько уже сказано, поскольку эти люди не прошли соответствующую учебу, – добавила Наталья Гуменюк.

Напомним, объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны , считают в американском Институте исследования войны (ISW).