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По данным оперативного командования «Юг», на фронте в Украине не зафиксировано присутствие мобилизованных из России.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
По ее словам, мобилизация в РФ будет иметь «чисто количественное, но не качественное» влияние.
— Это то самое «пушечное мясо», о котором столько уже сказано, поскольку эти люди не прошли соответствующую учебу, – добавила Наталья Гуменюк.
Напомним, объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны , считают в американском Институте исследования войны (ISW).
По данным оперативного командования «Юг», на фронте в Украине не зафиксировано присутствие мобилизованных из России.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
По ее словам, мобилизация в РФ будет иметь «чисто количественное, но не качественное» влияние.
— Это то самое «пушечное мясо», о котором столько уже сказано, поскольку эти люди не прошли соответствующую учебу, – добавила Наталья Гуменюк.
Напомним, объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны , считают в американском Институте исследования войны (ISW).