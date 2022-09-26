Объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не отразится на ходе войны, считают в американском Институте исследования войны (ISW).

Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Аналитика говорят, что проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно и годы.

— Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году, – говорится в отчете ISW.

Процесс мобилизации в РФ будет безобразным, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже. В то же время отмечается, что система достаточно отлажена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.

Напомним, что днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.