В воскресенье, 25 сентября, на Кубе был проведен референдум по вопросам легализации однополых браков и усыновления.

Об этом сообщает Reuters.

Кубинцы голосовали за изменения в Семейный кодекс, в частности, легализацию однополых браков и гражданских союзов, усыновление детей для однополых пар, равное распределение домашних прав и обязанностей между мужчинами и женщинами.

Президент Мигель Диас-Канель, пришедший на избирательный участок с супругой, сказал журналистам, что обновленный Семейный кодекс уберет предубеждения и табу, укоренившиеся в кубинском обществе.

— Я ожидаю, что большинство населения проголосуют за. Но независимо от того, победит «да» или «нет»... возникшие народные дебаты внесли вклад в наше общество, — сказал глава Кубы.

Во время голосования не было независимых внешних наблюдателей, однако граждане могли наблюдать подсчет голосов на своих участках сразу после его окончания.

- Этот кодекс делает всех равными, - отметил один из участников голосования, 73-летний пенсионер из Гаваны Хосе Антонио Фернандес.

Этот рефередум станет первым в своем роде после того, как в 2018 году власти Кубы легализовали мобильный интернет. Это способствовало распространению всевозможных взглядов. Также правительство запустило по телевидению и радио рекламу, чтобы популяризировать разнообразие и инклюзивность в обществе.

Но местные консерваторы, в частности представители Римско-католической церкви и евангелисты, отрицают легализацию гей-браков и жалуются на то, что контроль над СМИ заглушил противоположные правительству взгляды.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о легализации однополых браков в Украине. Она набрала 28 592 голоса из 25 000 необходимых.