Россияне планируют массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины и ее союзников.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки.

По данным украинских разведчиков, в первую очередь под ударом оккупантов может оказаться энергетическая отрасль. Российские хакеры будут использовать опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов.

Таким образом, враг попытается усилить эффект ракетных ударов по инфраструктуре прежде всего в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это замедлит наступление ВСУ.

Также кремль намерен усилить DDoS-атаки на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии.

Напомним, объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны , считают в американском Институте исследования войны (ISW).