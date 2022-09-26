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Россияне планируют массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины и ее союзников.
Об этом сообщают в Главном управлении разведки.
По данным украинских разведчиков, в первую очередь под ударом оккупантов может оказаться энергетическая отрасль. Российские хакеры будут использовать опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов.
Таким образом, враг попытается усилить эффект ракетных ударов по инфраструктуре прежде всего в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это замедлит наступление ВСУ.
Также кремль намерен усилить DDoS-атаки на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии.
Напомним, объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны , считают в американском Институте исследования войны (ISW).
Россияне планируют массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины и ее союзников.
Об этом сообщают в Главном управлении разведки.
По данным украинских разведчиков, в первую очередь под ударом оккупантов может оказаться энергетическая отрасль. Российские хакеры будут использовать опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов.
Таким образом, враг попытается усилить эффект ракетных ударов по инфраструктуре прежде всего в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это замедлит наступление ВСУ.
Также кремль намерен усилить DDoS-атаки на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии.
Напомним, объявленная президентом России Владимиром Путиным мобилизация не повлияет на ход войны , считают в американском Институте исследования войны (ISW).