Пока в Украине не будут проводить дополнительную мобилизацию в ответ на аналогичные мероприятия в РФ. Человеческих резервов ВСУ хватает и без подобного решения.

На эту тему говорил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкой программе Tagesschau.

По его словам, Украина принимает во внимание «математику войны» и четко знает количество бойцов, в которых нуждаются Вооруженные Силы.

— Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и активно будем использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. Мы все имеем и готовы к большему количеству российских военных, – объяснил он.