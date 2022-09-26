Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод объявил о создании проекта по расследованию и документированию военных преступлений России в Украине.

Его заявление цитирует The Copenhagen Post.

Организация DIGNITY получила 8 миллионов крон для этой инициативы. Они сосредоточатся на обучении украинцев методам сбора и хранения доказательств, принимаемых в международных судах при рассмотрении преступлений российской армии.

— С самого начала вторжения приоритетом Дании было привлечение к ответственности виновных в зверствах. Я горжусь тем, что с помощью этого проекта мы теперь можем с датской стороны помочь обеспечить сбор доказательств для расследования. Совершенно важно провести судебные процессы и, в конце концов, осудить преступников, — акцентировал глава МИД Дании.

Как указывали СМИ, председательствующая в Совете ЕС Чехия призвала создать международный трибунал для расследования военных преступлений России в Украине.