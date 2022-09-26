Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил в понедельник вечером, что Нидерланды усилят свой «ответ на российскую мобилизацию и нелегитимные референдумы», проводимые на украинских территориях, оккупированных российскими войсками.

Его заявление приводит Le Monde.

После разговора с украинским президентом глава правительства Нидерландов напомнил, что защита Украины существенно важна для безопасности всего Европейского Союза.

– Больше оружия, больше санкций и больше изоляции для России, – написал он.

Как выяснилось, в дополнение к фейковому референдуму в Херсонской области россияне отправляют на телефоны местные сообщения, что их регион в любом случае станет частью РФ.