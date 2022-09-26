|Швидкість вітру:
|3.6 м/с
|Схід сонця:
|06:43
|Захід сонця:
|18:43
|Температура завтра:
|+20 C°
|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|06:49
|Захід сонця
|18:49
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.2 грн
|41.7 грн
|EUR
|39.6 грн
|40.6 грн
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил в понедельник вечером, что Нидерланды усилят свой «ответ на российскую мобилизацию и нелегитимные референдумы», проводимые на украинских территориях, оккупированных российскими войсками.
Его заявление приводит Le Monde.
После разговора с украинским президентом глава правительства Нидерландов напомнил, что защита Украины существенно важна для безопасности всего Европейского Союза.
– Больше оружия, больше санкций и больше изоляции для России, – написал он.
Как выяснилось, в дополнение к фейковому референдуму в Херсонской области россияне отправляют на телефоны местные сообщения, что их регион в любом случае станет частью РФ.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил в понедельник вечером, что Нидерланды усилят свой «ответ на российскую мобилизацию и нелегитимные референдумы», проводимые на украинских территориях, оккупированных российскими войсками.
Его заявление приводит Le Monde.
После разговора с украинским президентом глава правительства Нидерландов напомнил, что защита Украины существенно важна для безопасности всего Европейского Союза.
– Больше оружия, больше санкций и больше изоляции для России, – написал он.
Как выяснилось, в дополнение к фейковому референдуму в Херсонской области россияне отправляют на телефоны местные сообщения, что их регион в любом случае станет частью РФ.