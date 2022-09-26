В дополнение к фейковому референдуму в Херсонской области россияне отправляют на телефоны местных сообщения, что их регион в любом случае станет частью РФ.

Об этом сообщают датские СМИ со ссылкой на херсонцев.

По их информации, сразу несколько десятков жителей Херсонщины получили SMS о том, что Россия поглотит эту область даже без их согласия на псевдоголосование.

– Это смешно, что вы уже знаете сейчас, что результаты так называемого референдума не важны даже для россиян, – сказал датский репортер Расмус Тантольдт.

Датский канал TV 2 добавляет, что все больше украинцев начали бежать из четырех оккупированных областей.

— Многих волнует, можно ли будет уехать с этих территорий, когда они будут аннексированы Россией, — отмечают в издании.

Ранее сообщалось, что в Австрии призвали не поддаваться на шантаж России по псевдореферендуму.