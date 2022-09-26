Члены Европейского союза не должны принимать во внимание какие-либо угрозы России по поводу результатов псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, даже если они будут ядерными.

Принципиальную позицию высказала министр по вопросам ЕС в правительстве Австрии Каролайн Эдтштадлер.

Женщина-политик напомнила, что даже угроза применения ядерного оружия от РФ не заставит партнеров Украины признать, что Херсонщина, Запорожье, Луганщина или Донетчина принадлежат стране-агрессору.

— Санкции оказывают эффект и оказывают все большее давление на президента Путина. И они также являются самым мягким средством ЕС реагировать на агрессивную российскую войну в Украине. Конечно, никаких результатов этих псевдореферендумов ЕС не признает, — отметила она.

Как сообщалось, британское правительство объявило о введении новых санкций против России в качестве наказания за проведение фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины.